Il grande ritorno di Cherry Season – La Stagione del Cuore è solo su Mediaset Infinity

Preparati a rivivere le emozioni di Cherry Season – La Stagione del Cuore, la romantica serie turca che ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Dopo il successo su Canale 5, ora puoi goderti gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity l’intera prima stagione della commovente storia d’amore tra Öykü e Ayaz. Non perdere questa occasione di immergerti in un mondo di passione, risate e sentimenti autentici!

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori su Canale 5 ed essere stata ufficialmente la prima serie turca ad essere trasmessa in Italia, torna finalmente una delle rom-com turche più amate dal pubblico italiano: Cherry Season – La Stagione del Cuore. L'amatissima dizi è ora disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con la prima stagione completa. La serie racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e di sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayo?lu), affascinante architetto e donnaiolo incallito. Inizialmente legati da un finto fidanzamento mosso da gelosia e convenienza, i due si ritroveranno presto coinvolti in un sentimento ben più profondo e autentico.

