Il grande bluff Trump sgancia la bomba l' Iran abbassa la testa Netanyahu si fa bello ma è tutto un teatrino

In un mondo ormai saturato di fake news e spettacoli mediatici, la farsa tra Stati Uniti, Israele e Iran si rivela un copione ben orchestrato, durato appena tre giorni. Una guerra di cartapesta che ha servito più a incassare consensi e gloria piuttosto che a risolvere tensioni reali. Trump ha avuto il suo palcoscenico da cowboy, mentre il pubblico assisteva incredulo. Ma qual è la vera posta in gioco dietro questa messinscena?

Altro che terza guerra mondiale. Quella tra Stati Uniti, Israele e Iran è stata una farsa ben orchestrata. Una guerra di cartapesta durata tre giorni, giusto il tempo per i leader coinvolti di incassare like, punti elettorali e plausi patriottici Trump ha avuto la sua passerella da cowboy col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il grande bluff, Trump sgancia la bomba, l'Iran abbassa la testa, Netanyahu si fa bello, ma è tutto un teatrino

In questa notizia si parla di: trump - iran - bluff - sgancia

L’attacco all’Iran smonta il bluff di Trump e scatena lo psicodramma Maga - L’attacco all’Iran ha smascherato il bluff di Trump, scatenando un vero psicodramma politico. Mentre nel 2011 Trump sosteneva di essere il negoziatore ideale per risolvere pacificamente la crisi nucleare iraniana, oggi il suo operato si rivela ben diverso.

L’attacco all’Iran smonta il bluff di Trump e scatena lo psicodramma Maga; Il grande bluff, Trump sgancia la bomba, l'Iran abbassa la testa, Netanyahu si fa bello, ma è tutto un teatrino.

Cnn: la maggior parte degli americani non approva il raid di Trump in Iran - In campagna elettorale Donald Trump ha costruito la propria immagine di “presidente della pace”, sostenendo di essere stato l’unico presidente in 72 anni a non aver dato il via a un conflitto. Segnala msn.com

Trump contro Iran e Israele: “Hanno già violato la tregua, non sanno che c..o stanno facendo” - La violazione della tregua annunciata questa mattina tra Iran e Israele ha fatto infuriare il presidente degli Stati Uniti: "Non sanno cosa c**o stanno ... fanpage.it scrive