Il Giubileo dei motociclisti scalda i motori Sabato appuntamento in Duomo per la benedizione con i caschi

Il Giubileo dei motociclisti scalda i motori, per usare un’espressione che calza a pennello con il tema. Sabato 28 giugno, il ritrovo sarà alle 16.30 in Duomo per la benedizione con i caschi. Un’occasione per riscoprire Dio nella vita quotidiana, negli incontri, nei percorsi condivisi. Un tempo di fede e amicizia che unisce passioni e spiritualità, creando un legame indissolubile tra cuore e strada.

