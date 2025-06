Il giorno di Trump al vertice Nato dopo la cena regale all’Aia

Il giorno di Trump all’interno del vertice NATO a L’Aia ha preso una piega decisamente intensa, tra cene regali e decisioni cruciali. Dopo un antipasto raffinato di tonno alla griglia e mousse di cipolle di Amsterdam, il vero focus si sposta sulla richiesta di aumentare la spesa militare al 5% del Pil, un tema che ha acceso i riflettori sui rapporti internazionali e sulle strategie di difesa. La giornata si preannuncia ricca di sfide e confronti serrati, ecco cosa è successo...

L’Aia, 25 giu. (askanews) – Tonno alla griglia con una mousse di cipolle di Amsterdam come antipasto nella cena ‘regale’ di ieri a Palazzo all’Aia, ma il piatto forte del vertice Nato è l’aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil e il segretario generale della Nato Mark Rutte non ha mancato di sottolinearlo ieri sera, davanti al presidente americano Donald Trump e agli altri leader invitati compresa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In base alla disposizione dei posti Trump era seduto al tavolo centrale con re Guglielmo Alessandro, Rutte, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e accanto alla stessa Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it