Il gioco preferito di shigeru miyamoto che non è su console nintendo

Il gioco preferito di Shigeru Miyamoto, sorprendentemente, non è uno dei suoi celebri franchise come Mario o Zelda, bensì un titolo meno conosciuto e innovativo. Questa rivelazione offre uno sguardo affascinante nel lato più personale e umano del creativo giapponese, dimostrando che anche i geni della progettazione videoludica possono lasciarsi affascinare da passioni inaspettate. Scopriamo insieme quale sia il suo gioco del cuore e cosa lo rende così speciale.

Il mondo dei videogiochi è ricco di personalità e passioni che spesso sorprendono, anche tra i più grandi protagonisti del settore. Tra questi, uno dei nomi più influenti di Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sui suoi gusti personali in fatto di giochi. Nonostante la sua lunga carriera sia legata principalmente a franchise iconici come The Legend of Zelda, Mario e Donkey Kong, Miyamoto ha espresso una preferenza per titoli che vanno oltre le sue creazioni. In questo approfondimento si analizzeranno le sue scelte di giochi preferiti, il suo rapporto con titoli di terze parti e il motivo per cui alcune preferenze rappresentano un aspetto autentico della sua passione per il gaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il gioco preferito di shigeru miyamoto che non è su console nintendo

In questa notizia si parla di: miyamoto - shigeru - nintendo - gioco

Shigeru Miyamoto punta a sfruttare il potenziale di un franchise Nintendo dimenticato - Shigeru Miyamoto mira a valorizzare il potenziale di Pikmin, un franchise Nintendo ancora poco esplorato.

Shigeru Miyamoto ha discusso la filosofia di design dietro ai giochi di Nintendo; Il Nintendo Museum raccontato da Shigeru Miyamoto; Miyamoto di Nintendo: 'Non sono un genio, ma il mio impegno è sempre al massimo'.

Shigeru Miyamoto ammette: questo gioco di The Legend of Zelda era 'brutto' - Everyeye.it - Lo storico game designer Shigeru Miyamoto ha ammesso che un particolare gioco di The Legend of Zelda era brutto. Come scrive everyeye.it

Nintendo: Kanye West voleva realizzare un gioco con Shigeru Miyamoto, il retroscena - Everyeye.it - Miyamoto scuoteva la testa nel mentre prendeva visione del pitch, e non perché disprezzasse il concept del gioco, ma perché non riusciva a capacitarsi della bizzarra situazione venutasi a creare. Si legge su everyeye.it