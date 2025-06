Il Giardino delle Risonanze La Pinacoteca Nazionale di Bologna incontra il MAMbo

Dal 27 giugno al 14 settembre 2025, Bologna si trasforma in un palcoscenico di innovazione artistica con “Il Giardino delle Risonanze”. La Pinacoteca Nazionale e il MAMbo si uniscono per creare un dialogo tra passato e presente, tra pittura e arte contemporanea. Un’esposizione che invita i visitatori a scoprire come le risonanze culturali possano risuonare attraverso le epoche, avvicinando il pubblico ai tesori nascosti della città e alle vibranti espressioni moderne. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio tra arte e musica,

Dal 27 giugno al 14 settembre 2025 i Musei Nazionali di Bologna con il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici Bologna presentano la mostra . Il fulcro dell'esposizione, negli spazi del.

Dal 27 giugno a Bologna la mostra Il Giardino delle Risonanze; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Il Cantiere Emilia-Romagna, ecco i musei che si rifanno il look.

Sedici artisti contemporanei si confrontano con opere emerse dai depositi della Pinacoteca Nazionale di Bologna nella mostra "Il Giardino delle Risonanze.

Mostre: studenti Accademia Bologna presentano 'Risonanze' - I Musei Civici di Arte Antica di Bologna tornano a essere partner di Opentour, la settimana della festa dell'arte organizzata dall'Accademia di Belle Arti in collaborazione con importanti ... Si legge su ansa.it