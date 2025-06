il giappone effettua il primo test missilistico sul proprio territorio

Il Giappone compie un passo storico nel rafforzamento della propria difesa, conducendo il primo test missilistico sul territorio nazionale. Un segnale chiaro di come la regione si stia preparando a fronteggiare nuove sfide geopolitiche, in particolare la crescente presenza cinese. Questo evento segna una svolta significativa nelle strategie di sicurezza nipponiche, aprendo nuovi scenari di tensione e dialogo internazionale. La domanda ora è: quale sarà l’impatto di questa mossa sulla stabilità asiatica?

(LaPresse) Martedì il Giappone ha testato per la prima volta un missile sul proprio territorio, nell’ambito di un programma di potenziamento militare volto a scoraggiare la Cina. Il missile terra-nave a corto raggio Type 88 è stato testato presso il poligono antiaereo di Shizunai, sull’isola settentrionale di Hokkaido. La 1ÂŞ Brigata di Artiglieria dell’Esercito di Autodifesa ha utilizzato un missile da addestramento per colpire un’imbarcazione senza equipaggio a circa 40 chilometri (24 miglia) al largo della costa meridionale dell’isola. A causa dei limiti di spazio e delle preoccupazioni per la sicurezza, in passato il Giappone ha condotto test missilistici negli Stati Uniti e in Australia, uno dei principali partner della difesa giapponese, dove sono disponibili vasti campi di addestramento. 🔗 Leggi su Lapresse.it