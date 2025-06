Il giallo di Villa Pamphili parla Kaufmann | Sono innocente non le ho uccise io

Il mistero avvolge ancora il giallo di Villa Pamphili, dove Francis Kaufmann si proclama innocente e chiede di parlare con il suo avvocato e il consolato americano. In questa intricata vicenda, la verità si nasconde tra indizi e silenzi, mentre le autorità italiane cercano di fare luce su un caso che ha sconvolto Roma. Riusciranno a scoprire la verità ?

« Sono innocente: non le ho uccise io. Voglio parlare con il mio avvocato e con il consolato americano ». È durato pochi minuti il primo confronto diretto tra gli inquirenti italiani e Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, avvenuto all'interno di Villa Pamphili, a Roma. Collegato in videoconferenza dal tribunale di Larissa,.

