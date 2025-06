Il gas si mantiene sotto i 36 euro scorte Ue sopra livelli 2022

Il mercato del gas naturale si mantiene prudente, con i prezzi sotto i 36 euro al MWh e le scorte dell’UE ancora inferiori rispetto agli anni precedenti. La cautela sulla piazza Ttf di Amsterdam riflette l’attesa per l’inverno, mentre gli stoccaggi si avvicinano alla stagione fredda con un riempimento del 56,59%. La situazione resta monitorata, poiché ogni variazione potrebbe influenzare il bilancio energetico europeo e i costi di approvvigionamento.

Si muove con cautela il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mantenendosi sotto quota 36 euro al MWh, mentre si procede con gli stoccaggi in vista della stagione invernale. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,27% a 35,71 euro al MWh. Quanto agli stoccaggi, l'Ue è ancora sotto al 60%, con un indice di riempimento del 56,59% a 641,73 TWh. Un dati inferiore agli oltre 868 TWh raggiunti in questo periodo nel 2024 e nel 2023, mentre superano i 620,7 TWh registrati il 25 giugno del 2022. Più virtuosa l' Italia, con scorte quasi al 70% (68,91% a 139,55 TWh). Anche in questo caso il dato è inferiore agli oltre 198 TWh del 25 giugno del 2023 e del 2024, mentre supera i 108,27 TWh del 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas si mantiene sotto i 36 euro, scorte Ue sopra livelli 2022

