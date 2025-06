Il Garante privacy sanziona Autostrade spa per 420mila euro | trattati illecitamente i dati di una lavoratrice poi utilizzati per giustificarne il licenziamento

Il Garante Privacy ha deciso di infliggere una pesante sanzione di 420mila euro ad Autostrade per l’Italia Spa, condannandola per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente. Questa vicenda mette in luce come l’abuso dei dati possa avere conseguenze gravi, soprattutto quando si tratta di decisioni ingiuste come il licenziamento. Un monito importante sulla tutela della privacy in ambito lavorativo e sulla necessità di rispettare le norme.

Sanzione di 420mila euro del Garante privacy ad Autostrade per l'Italia Spa per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento. L'intervento dell'Autorità è seguito al reclamo della lavoratrice che aveva segnalato l'utilizzo, da parte della società, di c ontenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private.

