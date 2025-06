Il garante dei detenuti | Via al monitoraggio delle camere di sicurezza

Il garante dei detenuti ha avviato un progetto innovativo di monitoraggio delle camere di sicurezza, fondamentale per garantire diritti e tutela. L'Emilia-Romagna si distingue come terza regione italiana per transito di persone nelle camere di sicurezza, con oltre 20 mila casi all’anno. Questa iniziativa mira a migliorare la trasparenza e il rispetto delle norme, promuovendo un sistema più equo e sicuro per tutti i soggetti coinvolti, rafforzando così la fiducia nelle istituzioni.

Tre suicidi in due giorni: nelle carceri ora è strage di Damiano Aliprandi Il Dubbio, 13 giugno 2025 Sono 37 i detenuti che si sono tolti la vita da inizio anno. Il tasso di sovraffollamento è oltre il 134%. A rischio soprattutto malati psichiatrici e tossicodipendenti. T Vai su Facebook

