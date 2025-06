Il gaming come esperienza di inclusione e didattica premiata la professoressa Cristina Gaggioli dell' Università per Stranieri

Il mondo del gaming sta rivoluzionando l’insegnamento, offrendo opportunità di inclusione e apprendimento innovative. La professoressa Cristina Gaggioli dell’Università per Stranieri di Perugia ha ricevuto il prestigioso premio nazionale della Società di pedagogia per la sua monografia “La classe oltre le mura. Gamificare per includere”. Un riconoscimento che valorizza il potenziale educativo dei giochi digitali come strumento di integrazione e motivazione. Questa vittoria apre nuove prospettive per il futuro della didattica inclusiva.

La studiosa Cristina Gaggioli, dell'Università per Stranieri di Perugia, si è aggiudicata il premio nazionale della Società di pedagogia per la monografia "La classe oltre le mura. Gamificare per includere"(FrancoAngeli, 2022). Ogni anno la Società italiana di pedagogia (Siped) assegna premi.

