Il furgone va a fuoco sull' A28 il conducente scappa in tempo e si mette in salvo

Un drammatico episodio sulla A28: un furgone prende fuoco, ma il conducente riesce a scappare in tempo e mettersi in salvo. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Questo incidente ci ricorda l'importanza delle precauzioni sulla strada, mantenendo sempre alta l'attenzione per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno dopo che un furgone ha preso fuoco lungo l'autostrada A28. Il fatto si è verificato intorno alle 18 sulla corsia in direzione di Portogruaro. Sul posto, per quanto di competenza, Polstrada e personale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

