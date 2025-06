Il fungo di The Last of Us esiste davvero e lo hanno trovato in un’ambra preistorica

Il mondo preistorico nasconde segreti sorprendenti, tra cui il possibile antenato del fungo presente in "The Last of Us". Recenti scoperte in un fossile di ambra di 99 milioni di anni mostrano insetti infetti da uno strano parassita, un'anticipazione evolutiva dell’attuale Ophiocordyceps. Questa scoperta getta nuova luce sull’origine e l’evoluzione di questi miceti inquietanti, dimostrando che le dinamiche tra insetti e funghi sono radicate nella storia della Terra. Un’affascinante testimonianza di come la natura abbia scritto scenari horror già milioni di

In un fossile di ambra vecchio 99 milioni di anni, i paleontologi hanno scoperto una scena che sembra uscita da un film horror: una mosca con un fungo che le esplode fuori dalla testa e una giovane formica infettata da un parassita simile. Questi due fossili straordinari mostrano che giĂ nel Cretaceo esisteva un fungo capace di infettare insetti, controllarli e infine ucciderli: una forma primitiva del famigerato Ophiocordyceps, lo stesso che ha ispirato la trama della serie The Last of Us. La scoperta, pubblicata sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, suggerisce che questo inquietante meccanismo di “zombificazione” esisteva giĂ quando i dinosauri popolavano la Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il fungo di The Last of Us esiste davvero (e lo hanno trovato in un’ambra preistorica)

