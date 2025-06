Il foggiano Alessio Scarpiello argento agli Europei di Functional Fitness

Il foggiano Alessio Scarpiello ha scritto una pagina memorabile nel mondo del fitness, conquistando il primo podio europeo in Italia nella categoria Master 35-39 anni agli Europei di Functional Fitness. Dopo tre intensi giorni di sfide, dal 13 al 15 giugno, Scarpiello ha dimostrato determinazione e talento, portando a casa un prestigioso argento. La sua vittoria segna un traguardo storico e ispira nuovi orizzonti nello sport italiano.

È il foggiano Alessio Scarpiello il primo atleta in Italia a salire sul podio degli Europei Master and Junior di Functional Fitness nella categoria Master 35-39 anni: per lui uno storico argento, vinto al termine di una tre-giorni di gare, tenutasi dal 13 al 15 giugno, in cui Scarpiello ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it