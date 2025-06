Il Fluminense difende lo 0-0 elimina il Mamelodi e va agli ottavi del Mondiale per Club Affronterà la 1ª del girone dell'Inter

Il Fluminense conquista una storica qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club, difendendo con grinta lo 0-0 contro il Mamelodi e superando il girone come seconda classificata. La squadra brasiliana dimostra carattere e determinazione, pronti a sfidare le grandi d’Europa. Ora, con entusiasmo e ambizione, si prepara a un nuovo difficile esame, puntando a scrivere una pagina memorabile nel torneo mondiale.

Il Fluminense si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club da seconda del Gruppo F. Al tricolor paulista basta lo 0-0 nell`ultima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Risultati Mondiale per Club LIVE: si decide il gruppo F, in campo Borussia Dortmund e Fluminense momentaneamente agli ottavi - Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite emozionanti e sorprese inaspettate, mentre il Borussia Dortmund e il Fluminense si contendono un posto negli ottavi.

Mondiale per Club: il Fluminense regge l'impatto dei Sundowns e si qualifica agli ottavi; Mondiale per Club, il Borussia Dortmund vince e vola agli ottavi. Passa anche la Fluminense; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo.

Il Dortmund vince e vola agli ottavi come 1°, Fluminense solo pari con il Mamelodi ma si qualifica - la qualificazione agli ottavi di finale proprio alle spalle del Borussia Dortmund, 'campione' del Gruppo F grazie alla vittoria di misura sull'Ulsan, che ha terminato ... Riporta tuttosport.com

Il Mamelodi non sfonda, lo 0-0 basta al Fluminense: è poker di squadre brasiliane agli ottavi - La squadra di Renato Portaluppi si qualifica agli ottavi come seconda forza del gruppo F alle spalle del Dortmund: la gara di Miami si chiude senza reti e senza particolari emozioni, se si eccettua il ... Secondo gazzetta.it