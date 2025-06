Il fisico Cima | La bomba atomica non è propaganda dell' Iran ma una realtà concreta

L'ombra di una potenziale bomba atomica si fa sempre più concreta, e le recenti azioni degli Stati Uniti contro l'Iran ne sono la prova evidente. Con un attacco mirato sui siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, Washington e Tel Aviv hanno segnato un punto di svolta nel controllo delle ambizioni nucleari iraniane. Ma cosa significa tutto questo per la stabilità globale? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri del Medio Oriente e oltre.

Con una mossa mirata a decapitare il programma nucleare iraniano, gli Stati Uniti sono intervenuti, nella notte tra il 21 e il 22 giugno, al fianco di Israele sganciando le GBU-57 (ordigni americani capaci di penetrare a fondo) sui siti di Fordow, Natanz e Isfahan, i bunker in cui Teheran arricchisce l'Uranio. Immagini satellitari hanno suggerito che i piani della repubblica islamica hanno subito danni ingenti, ma non il colpo di grazia auspicato dal presidente Usa Donald Trump. Come stanno realmente le cose? È legittimo il timore occidentale nei confronti dell'imminente costruzione della bomba atomica? Per Giuseppe Cima, fisico con lunghe esperienze di ricerca, teorica e sperimentale, nel campo della fusione nucleare presso istituti italiani ed esteri, «assolutamente sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il fisico Cima: "La bomba atomica non è propaganda dell'Iran ma una realtà concreta"

In questa notizia si parla di: fisico - cima - bomba - atomica

Poche ore fa gli USA hanno sferrato un attacco mirato a tre siti nucleari iraniani con la GBU-57, la più potente bomba anti-bunker mai impiegata in combattimento. Cosa c’è dentro questa super arma e perché è così efficace ? https://shorturl.at/k1PZx Vai su Facebook

Iran e nucleare, il fisico Cima: La bomba atomica non è propaganda ma una realtà concreta; Einstein e la bomba, tutto ciò che c'è da sapere sul documentario al 1° posto tra i film più visti; Blog | Di film come Oppenheimer ne abbiamo già visti abbastanza.

Come si fa una bomba atomica - Tutta la complicatissima serie di passaggi per realizzarla, dall'uranio al missile per trasportarla, spiegata bene ... ilpost.it scrive

Il fisico Cotta-Ramusino: “Senza un accordo arriveranno alla bomba” - Lo scienziato italiano è appena rientrato da Teheran dopo una visita con i fisici del movimento pacifista Pugwash ... Come scrive repubblica.it