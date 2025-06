Il filo che lega il M5s alla Russia di Putin | dal Covid al gas

Ancora una volta, le ombre della politica internazionale si allungano sulla scena italiana. Dal Covid al gas, il filo che collega il Movimento 5 Stelle alla Russia di Putin si fa sempre più sottile e complesso. Il recente intervento di Giuseppe Conte alla manifestazione “No al riarmo” su Russia1 solleva interrogativi e sospetti su interessi e alleanze nascosti. Ma cosa c’è davvero dietro questa trama politica? Scopriamolo insieme.

Il 21 giugno alla manifestazione "No al riarmo", Giuseppe Conte si è fatto intervistare da Russia1, canale ufficiale de.

