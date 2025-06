il festival agrofutura a cesena focus sul settore agroalimentare

Preparati a scoprire le ultime tendenze e innovazioni del settore agroalimentare al Festival Agrofutura a Cesena. Dopo il successo nelle città di Bologna e Firenze, questa terza tappa si concentra su sostenibilità , innovazione e sviluppo, offrendo un’occasione imperdibile per professionisti, operatori e appassionati di confrontarsi, condividere idee e plasmare il futuro dell’agroalimentare italiano. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questa importante occasione di crescita e networking.

Innovazione, sostenibilitĂ e sviluppo del comparto agroalimentare sono i temi al centro della terza tappa del Festival Agrofutura, che dopo il successo di Bologna e Firenze, domani si terrĂ a Cesena, alle 18, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Il festival è organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e col patrocinio del Comune di Cesena. L’incontro, dal titolo "Il settore agroalimentare in Emilia-Romagna tra tradizione e innovazione – Focus Romagna", offrirĂ uno spazio di confronto tra istituzioni, imprese, mondo accademico e operatori del settore, per valorizzare il modello emiliano-romagnolo e cogliere nuove opportunitĂ di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it