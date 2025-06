Il fenomeno di San Basilio che ha conquistato gli stadi italiani, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è la prova vivente del potere dei sogni e della determinazione. Dall'infanzia trascorsa con il pianoforte ai trionfi musicali, la sua storia ispira e coinvolge. Il 5 e 7 luglio 2025, San Siro si trasformerà nel palcoscenico delle sue emozioni, un evento imperdibile per tutti i fan che desiderano vivere un'emozione indimenticabile.

La storia di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è quella di un ragazzo di San Basilio che a soli otto anni ha iniziato a studiare pianoforte senza immaginare che sarebbe diventato uno degli artisti italiani più certificati con 84 dischi di platino e 18 dischi d’oro. Il 5 e 7 luglio 2025, San Siro si trasformerà nel palcoscenico delle sue emozioni, dove migliaia di fan si ritroveranno per cantare insieme le canzoni che hanno definito una generazione. Nato il 27 gennaio 1996 nel quartiere romano di San Basilio, Ultimo rappresenta l’emblema di una musica che parla direttamente all’anima. La sua voce roca e i suoi testi introspettivi hanno saputo intercettare le fragilità di un’intera generazione, trasformando ogni sua esibizione in un momento di catarsi collettiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com