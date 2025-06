Il Fano fa festa ai rigori | è suo il torneo Bezziccheri

Il Fano conquista ancora una volta il Torneo Bezziccheri di Muraglia, portando a casa il trofeo per la seconda volta consecutiva. La finalissima, tra emozioni e spettacolo, ha visto i granata imporsi ai rigori contro il K Sport Montecchio dopo una partita combattuta e ricca di suspense. Una vittoria meritata per un team che dimostra talento, determinazione e spirito di squadra. E questa vittoria apre le porte a nuove sfide e grandi aspettative per il futuro.

Il torneo per Giovanissimi "Bezziccheri" di Muraglia si tinge di granata. La 22ª edizione è del Fano che bissa il successo della fase ai gironi e sconfigge nuovamente il K Sport Montecchio, questa volta ai calci di rigore. Una finale bellissima ed avvincente tra due ottime squadre, l’inizo è di marca K Sport che sblocca la gara in apertura con Bechaa, autore di un tocco lesto sottoporta. I biancorossi controllano il primo tempo senza particolari affanni, il Fano ci prova ma senza pericolosità , la gara si accende nella ripresa, Panaroni disegna una punizione perfetta e timbra l’1-1 che riaccende il match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Fano fa festa ai rigori: è suo il torneo Bezziccheri

Secondo msn.com

