Il dottor Fusco presenta il libro Battiti di verità sul colesterolo e sull’infarto del miocardio

Il Dottor Fusco svela i segreti nascosti nel suo nuovo libro "Battiti di verità": un viaggio approfondito tra colesterolo e infarto del miocardio, due delle minacce più insidiose per il cuore. Lunedì 30 giugno 2025, a San Salvo, nel centro culturale “Aldo Moro”, l’esperto con trent’anni di esperienza ospedaliera apre le porte alla comunità per condividere conoscenze fondamentali e sfatare miti. Non perdere questa occasione di conoscere meglio il cuore, perché la prevenzione comincia dalla consapevolezza.

San Salvo (CH), LUNEDÌ 30 GIUGNO 2025 dalle 18.00 alle 19.30 Incontro aperto al pubblico con il Dott. Antonio?Fusco: i. Lunedì 30 giugno a San Salvo, nel centro culturale “Aldo Moro”, il dottor Antonio?Fusco, cardiologo e aritmologo con trent’anni di esperienza ospedaliera presso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: dottor - fusco - presenta - libro

Presentazione del libro “Mai sottomessi. Cronache di un’Europa islamizzata” di Silvia Sardone Un appuntamento dedicato alla libertà di parola e al confronto delle idee. Dopo i recenti episodi che hanno colpito il dibattito pubblico con toni inaccettabili, Verb Vai su Facebook

Il dottor Fusco presenta il libro “Battiti di verità sul colesterolo e sull’infarto del miocardio”; Blocchi di fascia, i professori Fusco e Stecco presentano a L'Aquila il libro sul trattamento del dolore; Vittorio Fusco, l’oncologo novese e il suo “Libro sul comodino”.

Giovanna Fusco presenta il suo primo libro “Non solo profitto: quando il marketing incontra l’etica” - Napoli Village - VIETRI SUL MARE – Dalla Fiera del Libro di Vietri sul Mare partirà il viaggio del nuovo libro della pontese Giovanna Fusco, “Non solo profitto: quando il marketing incontra l’etica”, edito dalla casa ... Si legge su napolivillage.com

La scomparsa di Elisa Ohlsen, Antonio Fusco presenta il suo libro alla Feltrinelli per SalerNoir - Sarà Antonio Fusco con il suo “La scomparsa di Elisa Ohlsen”, edito da Rizzoli, il prossimo ospite del SalerNoir Festival le notti di Barliario tra gli eventi OFF. Segnala gazzettadisalerno.it