Il doppio dubbio con Huijsen e Gonzalo

Il doppio dubbio tra Huijsen e Gonzalo si fa sempre più vivo, con l’attenzione che si concentra sulla loro crescita e sui possibili impatti nella prossima stagione. Analizzando le recenti performance e le strategie di Xabi Alonso, emerge un quadro ricco di sfide e opportunità per il Real Madrid. La domanda che tutto appassiona ora è: quali di questi giovani talenti riusciranno a lasciare il segno e a conquistare un posto stabile in rosa?

2025-06-25 05:02:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: M C’erano l’analisi coscienziosa di Xabi Alonso nei suoi primi due giochi presso i comandanti della nave Madrid E le prove che tutto gli costerà e meno rompe i ranghi, qualcosa che è stato rimproverato per Ancelotti, i due nomi propri della Coppa del Mondo del Club sono quelli di Dean Huijsen e Gonzalo García. Il centro sta attirando l’attenzione per la sua personalità, La camicia non pesa nulla di simile a quella della Spagna e la sua uscita a sfera è semplicemente enorme. Madrid, un orfano di un lanciatore centrale, perché né Tchouameni, né Valverde, né Bellingham, hanno quel profilo, ha trovato una difesa in grado di rompere le linee, disegnando diagonali o perpendicolari come se fosse facile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni - La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni.

Juve-Giuntoli divorzio: Huijsen la goccia che ha fatto traboccare il vaso Dietro la brusca decisione di Elkann non soltanto la scelta di Thiago Motta, considerata la madre di tutti i tormenti, ma dopo le delusioni Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, la bef Vai su Facebook

Juventus, Huijsen: dubbi sulle proposte di Stoccarda e Bournemouth - Dean Huijsen, al momento, ha dei dubbi sulle possibilità di accettare le proposte di Stoccarda (che al club bianconero offre 15 milioni più bonus) e Bournemouth, con Tiago Pinto che stravede per il ... Secondo gianlucadimarzio.com

Dean Huijsen al Real Madrid? La Juventus (eventualmente) incasserà una percentuale - MSN - Il nome di Dean Huijsen è tornato di moda in ottica Juventus, ma non per questioni di mercato attuali ma come rimpianto per una cessione effettuata forse con troppa sufficienza. Riporta msn.com