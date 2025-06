Il design visionario che sostenne la revolución

Tra le pietre miliari ci sono i creativi del Bauhaus, ma anche figure come Ugo La Pietra, Ettore Sottsass, Albe Steiner (graphic designer e partigiano) e i gruppi di design radicale come Archizoom e Superstudio, impegnati a sfidare le convenzioni e la società dei consumi. Oggi, tra i più radicali in Italia, ci sono i milanesi Formafantasma, duo di designer impegnato in un lavoro di progettazione etico, ecologico e – dunque – con un forte portato politico. In qualche modo eredi del design radicale degli anni Settanta e Ottanta. Eppure c'è stato un momento in cui lo sguardo critico sulla realtà è stato addirittura quello collettivo di un intero Paese.

