Il Day After tra Israele e Iran Trump al vertice Nato rivendica l’intervento | Stesso effetto di Hiroshima

Il Day After tra Israele e Iran segna un momento di sollievo globale, evitando uno scontro che avrebbe potuto incendiare il Medioriente. In un contesto già martoriato dal conflitto a Gaza, l’attenzione si sposta su una strategia di deterrenza sottolineata anche da Trump al vertice NATO, che rivendica un intervento deciso come risposta alle tensioni crescenti. “Non voglio fare l’esempio di Hiroshima, non voglio fare l’esempio di Nagasaki, ma in...”

Il Day After tra Israele e Iran lascia un sospiro di sollievo nel mondo. Una guerra durata pochi giorni che avrebbe potuto tracimare in un contesto, quello del Medioriente, che giĂ deve fare i conti con il conflitto a Gaza, iniziato dopo l’attentato terroristico di Hamas, il 7 ottobre del 2023. Trump e l’attacco come deterrente: il The day after americano. “Non voglio fare l’esempio di Hiroshima, non voglio fare l’esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra”, ha detto il presidente americano Donald Trump. Leggi anche Trump ringrazia l'Iran per il preavviso sul lancio dei missili: «Forse si può iniziare la pace». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Day After tra Israele e Iran. Trump al vertice Nato rivendica l’intervento: “Stesso effetto di Hiroshima”

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Medioriente in bilico tra speranze di una fine dello scontro #Israele - #Iran e nuovi segnali di tensione. La tregua annunciata da Donald #Trump –... Vai su Facebook

Translate postEcco com'è #Trump quando si incazza.Ha accusato pesantemente #Iran e #Israele di avere violato tregua,ma dice di non essere contento con #Israele perché ha sganciato una quantità enorme di bombe appena la tregua è stata annunciata. Vai su X

