Il Concertone di Radio Italia torna a Palermo | da Annalisa a Blanco ecco tutti i cantanti attesi al Foro Italico

Il grande evento radiofonico ritorna a Palermo: Radio Italia Live al Foro Italico il 27 giugno 2025 promette emozioni uniche con un cast stellare. Da Annalisa a Blanco, i talenti più amati della scena musicale italiana si esibiranno in una serata indimenticabile. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente sotto le stelle, circondato dall’atmosfera vibrante di Palermo e dal calore della musica dal vivo. Non mancare a questa festa di suoni e emozioni!

Radio Italia live torna a Palermo, al Foro Italico, venerdì 27 giugno 2025. Il concertone, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, prenderà il via alle ore 20.40. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: radio - italia - palermo - concertone

Radio Italia Live – Il Concerto 2025, a Palermo Annalisa, Blanco, Negramaro - Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 27 giugno 2025 nel suggestivo Foro Italico, portando sul palco star come Blanco, Annalisa e i Negramaro.

Il concertone di Radio Italia a #Palermo, al Foro Italico prezzi ridotti nei parcheggi dell’Osp Vai su Facebook

Radio partenr in #diretta Venerdì 27 il #concertone su #LondonONEradio da Palermo ( 150 Mila persone ) live sulla radio con #commenti dagli studi di londonONE radio, radio partner dell’evento ! @RadioItalia @AntonioVandoni #riconcerto Vai su X

Per chi va al concerto di Radio Italia: varchi, controlli e come arrivare al Foro Italico; Palermo, treni speciali per il concerto Radio Italia Live; Concerto di Radio Italia, strade chiuse e Ztl sospesa in via Roma: come cambia il traffico.

Concertone Radio Italia Palermo, tutto pronto: Regole, accessi e strade chiuse | Attese 50mila persone - È iniziato il countdown per il grande evento live di venerdì 27 giugno per il concertone di Radio Italia a Palermo, tutte le regole, i divieti e le info. Da younipa.it

Treni speciali per il concerto di Radio Italia al Foro Italico di Palermo - PALERMO – Treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti al ‘Radio Italia Live- Secondo livesicilia.it