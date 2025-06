Il Comune di Venezia si costituisce parte civile nell' eventuale processo contro il sindaco Brugnaro

Il Comune di Venezia si prepara a fare sentire la propria voce, annunciando la costituzione di parte civile in un possibile processo contro il sindaco Luigi Brugnaro e alcuni dirigenti comunali. Una decisione che sottolinea la volontà di tutela e trasparenza dell’amministrazione cittadina di fronte a questioni delicate e alle sfide legali imminenti. La vicenda promette di scuotere l’intera comunità veneziana, evidenziando l’importanza della trasparenza e della responsabilità pubblica.

