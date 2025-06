Il Comune di Castelfranco mette a disposizione di Apes 4 nuove case per l' emergenza abitativa

Il Comune di Castelfranco dà il via a una nuova iniziativa per l’emergenza abitativa, mettendo a disposizione di Apes quattro case ristrutturate pronte ad accogliere chi cerca un alloggio popolare. Queste abitazioni, situate nel cuore di Castelfranco, rappresentano un passo importante verso il sostegno alle famiglie in difficoltà e rafforzano l’impegno della comunità nel promuovere un futuro più inclusivo e solidale. Un’opportunità che fa la differenza per molti.

Quattro nuove abitazioni ristrutturate, che il comune di Castelfranco metterà a disposizione di chi è in cerca di un alloggio popolare, affidandole ad Apes, il gestore delle case popolari in provincia di Pisa. L'immobile composto da 4 alloggi e un magazzino al piano terra si trova a Castelfranco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

