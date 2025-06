Il Comune cerca nuove location da nozze

Il Comune apre le porte alle nuove location per matrimoni civili, offrendo spazi innovativi e suggestivi per celebrare l’amore. Con una manifestazione di interesse rivolta ai commercianti e tariffe agevolate per gli sposi, si punta a rendere ogni cerimonia unica e accessibile, anche se richiederà un leggero spostamento del Municipio. In arrivo novità che promettono di trasformare il modo di vivere i momenti più belli: restate sintonizzati!

Matrimoni al ristorante o in spazi privati: il Comune cerca location per le cerimonie civili e tasta il polso al mercato, via alla manifestazione di interesse per commercianti. Ma i locali dovranno essere concessi gratuitamente e per gli sposi ci sarà un tariffario: 400 euro di sabato per chi non è residente, 300 per i vimodronesi, cifre che scalano di 100 euro in settimana. Il "disturbo" per spostare il Municipio in un’altra sede. In arrivo anche due gioielli pubblici per le nozze, Cascina Tre fontanili, ambientazione da campagna inglese. E Villa Torri per la fiaba fra glamour e storia. "Abbiamo richieste di posti sempre più particolari, seguiamo la moda – ironizza il sindaco – la nostra filosofia è assicurare benessere a tutti, siamo attenti a ogni esigenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune cerca nuove location “da nozze“

