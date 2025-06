Il Comune assume otto vigili | pubblicato il bando di concorso pubblico

Il Comune di Pescara apre le porte a nuove opportunità: è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per otto vigili urbani, con esami e prova di efficienza fisica. Un passo importante nella direzione della sicurezza e del servizio alla comunità, come sottolineano il sindaco Carlo Masci e l’assessore Eugenio Seccia. “Ancora una conferma concreta”, affermano, “della ripresa e dell’impegno per rafforzare l’amministrazione locale”.

