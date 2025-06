Il Como pensa in grande Morata ha detto sì

Il Como pensa in grande e si prepara a fare un colpo di mercato da top club: Alvaro Morata, campione d’Europa con la Spagna, potrebbe tornare in Serie A per la terza volta. Dopo Baturina, il club lariano sta per perfezionare un acquisto ad effetto che riaccenderebbe le speranze dei tifosi. Morata, desideroso di rilancio, rappresenta il tassello perfetto per rinforzare l’attacco e puntare a obiettivi ambiziosi. La trattativa è alle battute finali, e i dettagli svelano un ritorno da sogno.

Dopo Baturina il Como sta per perfezionare un altro acquisto ad effetto. L'attaccante spagnolo, Alvaro Morata, campione d'Europa con la Nazionale iberica nel 2024, e con un passato in Italia alla Juventus e al Milan, è vicinissimo ad indossare la maglia lariana tornando così per la terza volta in Serie A. IL COMO STRINGE PER MORATA: I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA Il 32enne bomber spagnolo vuole fortemente rilanciarsi dopo la poco fortunata esperienza al Galatasaray di questi ultimi sei mesi, e per questo considera la Serie A l'ambiente giusto da cui ripartire. Nessuno o quasi poteva immaginare che avrebbe scelto una squadra di provincia e, invece, complice una società ambiziosa e ricca come quella lariana, e un tecnico come Fabregas, suo connazionale, che lo ha sempre ammirato, è pronto a dire sì al trasferimento in riva al lago.

