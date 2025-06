Il Como pensa in grande è fatta per Morata

Il Como pensa in grande e si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un colpo da maestro: Alvaro Morata, campione d’Europa e volto noto del calcio italiano, è ormai a un passo dal tornare in Serie A con la maglia azzurra lariana. Dopo l’acquisto di Baturina, il club lombardo si conferma protagonista del mercato. L’operazione, ancora in fase di definizione, potrebbe rappresentare la svolta che tutti aspettavano: il ritorno di un talento internazionale a Como.

Dopo Baturina il Como sta per perfezionare un altro acquisto ad effetto. L’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, campione d’Europa con la Nazionale iberica nel 2024, e con un passato in Italia alla Juventus e al Milan, è vicinissimo ad indossare la maglia lariana tornando così per la terza volta in Serie A. IL COMO STRINGE PER MORATA: I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA Il 32enne bomber spagnolo vuole fortemente rilanciarsi dopo la poco fortunata esperienza al Galatasaray di questi ultimi sei mesi, e per questo considera la Serie A l’ambiente giusto da cui ripartire. Nessuno o quasi poteva immaginare che avrebbe scelto una squadra di provincia e, invece, complice una società ambiziosa e ricca come quella lariana, e un tecnico come Fabregas, suo connazionale, che lo ha sempre ammirato, è pronto a dire sì al trasferimento in riva al lago. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Como pensa in grande, è fatta per Morata

