Il commissario Ciciliano | Esperienza di Caivano un nuovo approccio per gestire le periferie

Il commissario Ciciliano porta una nuova prospettiva per riscoprire e rivitalizzare le periferie di Caivano, dimostrando che il tempo, se ben impiegato, può trasformare le cicatrici in opportunità di rinascita. La tragedia di Fortuna, avvenuta undici anni fa nel Parco Verde, ci ricorda quanto sia urgente intervenire con sensibilità e determinazione. Ora più che mai, è il momento di agire e cambiare il volto di queste comunità.

Il tempo non è trascorso invano. La tragedia di Fortuna, 6 anni, scaraventata esattamente undici anni fa dall?ottavo piano di uno dei palazzi del Parco Verde di Caivano, non.

