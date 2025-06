Il comandante dei vigili del fuoco in Municipio

La città di Parma rafforza il suo impegno per la sicurezza con l'arrivo di Massimiliano Russo come nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco. Il Sindaco Michele Guerra, nel suo incontro in Municipio, ha espresso i propri auguri di buon lavoro, ribadendo la collaborazione costante tra amministrazione e pronto intervento. Un passo importante verso una Parma più sicura e protetta per tutti i cittadini.

Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato oggi, in Municipio, Massimiliano Russo, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Parma. Il Sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare per la sicurezza e la tutela della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

