Il clan Scu dei mesagnesi batte cassa lo Stato anche | chiesti 61 anni di reclusione

Il clan degli "Mesagnesi" della Scu sfida lo Stato con una richiesta di condanna che raggiunge i 61 anni di reclusione, in un caso che mette in luce l'incessante battaglia contro le attività criminali. La vicenda, culminata con accuse di estorsione aggravata e pesanti pene pecuniarie, sottolinea quanto sia fondamentale il costante impegno delle autorità per difendere legalità e giustizia.

LECCE - Il clan dei "mesagnesi" della Scu ha battuto cassa, lo Stato ha risposto: chieste condanne pari a 61 anni di reclusione (e diverse pene pecuniarie) a carico di cinque imputati, accusati di aver tentato un'estorsione aggravata - con richiesta iniziale di 200 mila euro - ai danni di un.

