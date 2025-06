Il cinema italiano piange Pierino | palma d' oro dei coccodrilli più improbabili

Il cinema italiano piange Pierino, un'icona che ha attraversato decenni di cultura popolare e cinema trash, ma ora emerge come un inatteso protagonista della nostra memoria collettiva. Con un curriculum che include collaborazioni con Fellini, Pasolini e Lattuada, Alvaro Vitali dimostra che dietro le maschere del trash si celano spesso storie sorprendenti e profonde. È il momento di riscoprire il suo vero volto, oltre i cliché e gli stereotipi.

“Il cinema italiano piange Pierino”. Il titolo che campeggia su ogni necrologio rispettabile in queste ore merita la palma d'oro dei coccodrilli più improbabili. Si è sempre relegato Alvaro Vitali nel ghetto del trash, agli ultimi posti del gusto, come una vergogna nazionale, ora lo si racconta come un grande attore, un artista, un pezzo di memoria collettiva. Ora tutti scoprono che aveva lavorato con Fellini, Pasolini, Lattuada. Curriculum che si conosceva anche prima, ma che non era mai bastato a salvarlo dal pregiudizio. Solito vecchio trucco: disprezzare chi fa soldi a palate con la risata sguaiata e popolare, poi recuperarlo post-mortem per sembrare meno snob. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it