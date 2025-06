Il Chelsea non sbaglia con l’Esperance Tunis e ora c’è il Benfica

Il Chelsea conferma il suo passo sicuro nel Mondiale per Club, conquistando una vittoria netta e senza appelli contro l’Esperance Tunis. Con un risultato di 3-0, i Blues si qualificano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Benfica in una sfida attesa con grande entusiasmo. La squadra di Enzo Maresca dimostra ancora una volta di essere pronta a lottare per il titolo, portando avanti il sogno europeo con determinazione e stile.

Il Chelsea vince 3-0 nella notte italiana alle 3 contro l'Esperance Tunis. I Blues agli ottavi di finale incontreranno il Benfica. I BLUES NON SBAGLIANO – Quasi una passeggiata di salute per il Chelsea, che nella notte italiana era chiamato a vincere contro l'Esperance Tunis per strappare il pass verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club. E la squadra di Enzo Maresca non sbaglia. La partita si gioca in contemporanea con Los Angeles FC-Flamengo, con i brasiliani praticamente già certi sia della qualificazione che del primo posto. E agli ottavi ci sarà la sfida contro il Bayern Monaco. Ritornando al Chelsea, i Blues aprono e chiudono la partita nei minuti di recupero del primi tempo.

