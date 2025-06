Il Centro della Musica al Ridotto Gavazzeni concerto di Gabriele Comeglio Quartet

Preparati a vivere un’ora di pura magia musicale nel cuore di Bergamo! Il penultimo appuntamento de “Il Centro della Musica” ti invita a immergerti nelle sonorità coinvolgenti del Gabriele Comeglio Quartet, protagonista di un concerto che promette emozioni indimenticabili. Sabato 28 giugno alle 17, il Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti ospiterà un evento imperdibile per tutti gli amanti del jazz, portando il ritmo e l’anima in città.

Bergamo. È il jazz il protagonista del penultimo appuntamento con Il Centro della Musica, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Sabato 28 giugno (ore 17) è infatti in programma nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti il concerto del quartetto del sassofonista Gabriele Comeglio, coadiuvato nell’occasione dal pianista Claudio Angeleri, dal bassista Marco Esposito e dal batterista Federico Monti. A poco più di 100 anni dalla nascita e a 70 dalla scomparsa, Gabriele Comeglio ha ideato un omaggio a Charlie Parker, dal titolo Bird Lives, nel quale si racconta in musica la vita vagabonda e caotica di Charlie Parker: l’inventore del bebop, insieme a Dizzy Gillespie e a Thelonious Monk. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni concerto di Gabriele Comeglio Quartet

In questa notizia si parla di: centro - musica - ridotto - gavazzeni

Per la musica bergamasca essere fuori dal «centro» non è un limite - La musica bergamasca dimostra che essere periferici non è un limite, ma un'opportunità creativa. Con band emblematiche come Verdena e Pinguini Tattici Nucleari, Bergamo si afferma come un centro pulsatante dell'indie.

La rassegna in programma al sabato pomeriggio nel Ridotto Gavazzeni, fino al 7 luglio. Vai su Facebook

Histoire du Tango - Fondazione Teatro Donizetti - eventi; Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni il concerto “Bach dall’organo all’arco”; Il diario di Adamo ed Eva, con Marco Montanari e Rendy Anoh e le musiche dell'Orchestra Filarmonica Italiana.

Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni il concerto “Il diario di Adamo ed Eva” - Sabato 14 giugno alle 17 nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, a Bergamo, la rassegna Il Centro della Musica, organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Asses ... bergamonews.it scrive

Il Centro della Musica, al Ridotto Gavazzeni il concerto “Bach dall’organo all’arco” - Sabato 7 giugno 2025 alle 17 al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, a Bergamo, si terrà il concerto “Bach dall’organo all’arco”, uno dei programmi più ambiziosi proposti da ... Da bergamonews.it