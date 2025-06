Il centrale in ritiro con l’Atalanta insieme a Vlahovic e Vavassori La Dea dei canterani | Bonfanti guida la truppa

L'Atalanta di Ivan Juric si prepara a una nuova stagione all'insegna dei giovani, con un occhio di riguardo ai talenti del settore giovanile. Tra conferme e novità , il ritiro estivo si preannuncia come un momento cruciale per consolidare la squadra del futuro. Con i “canterani” Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri pronti a fare la differenza, potrebbe aggiungersi un altro 2003 che promette di sorprendere. La Dea punta forte sui suoi talenti emergenti.

Nella nuova Atalanta di Ivan Juric, che inizierĂ a prendere forma dal raduno del 14 luglio, ci sarĂ piĂą spazio anche per i giovani provenienti dal settore giovanile nerazzurro. Di sicuro ci saranno in prima squadra i tre storici “canterani“ dell’ultimo biennio, ovvero il 25enne portiere Marco Carnesecchi, il 22enne difensore centrale Giorgio Scalvini e il 23enne laterale sinistro Matteo Ruggeri. A loro potrebbe aggiungersi un altro 2003, il difensore centrale milanese Giovanni Bonfanti, lanciato ventenne due anni fa da Gasperini (con gol all’esordio in Europa League contro il Rakow) e maturato la scorsa stagione nel Pisa di Pippo Inzaghi, con cui ha ottenuto la promozione in A con 22 presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net