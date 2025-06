Il caso arriva in Regione | Bisogna fare chiarezza

Il caso delle oltre 400mila euro sottratti dall’Agenzia per la Mobilità di Modena in cinque anni scuote le fondamenta dell’integrità pubblica. È essenziale fare luce su questa vicenda gravissima, verificando controlli e responsabilità istituzionali. Per questo motivo, abbiamo depositato un’interpellanza alla Giunta regionale, chiedendo se fosse a conoscenza dei fatti e quali azioni intenda intraprendere per garantire trasparenza e giustizia nel settore pubblico.

Gli oltre 400mila euro sottratti in cinque anni dalle casse dell' Agenzia per la Mobilità di Modena – ente pubblico controllato da Comuni e Provincia – rappresentano una vicenda gravissima, che impone una verifica puntuale sul funzionamento dei controlli e sulle responsabilità istituzionali. Abbiamo, pertanto, depositato un'interpellanza alla Giunta regionale per chiedere se la Regione fosse a conoscenza dei fatti e quali azioni intenda intraprendere per evitare il ripetersi di casi simili". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti sul caso dell'ammanco emerso all'interno dell'ente che gestisce la mobilità pubblica nel modenese.

