Il Cartoliniere alla Confraternita

Scopri l’universo affascinante di Antonio Mascia, noto come l’“Artigliere Cartoliniere”, che alla Confraternita di Chiappera espone oltre 400 opere tra cartoline, disegni e incisioni. La sua esperienza, radicata nelle origini bolognesi del 1960, si traduce in un viaggio visivo unico nel suo genere. Una mostra imperdibile fino al 10 luglio ad Acceglio, dove arte e passione si incontrano per raccontare storie e emozioni senza tempo.

Sono circa 400, fra cartoline disegni ed incisioni, le opere di Antonio Mascia esposte ad Acceglio alla “Confraternita di Chiappera” Fino al 10 luglio Chiappera – Acceglio (Cuneo) Origini bolognesi, classe 1960. Al secolo, Antonio Mascia. In arte, l’“Artigliere Cartoliniere” o il “Dragone Cartoliniere”, appellativi derivatigli dal suo essere, da anni, “disegnatore ufficiale” e “socio volontario” dell’Associazione “Amici del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Cartoliniere alla Confraternita

INAUGURAZIONE CONFRATERNITA DI CHIAPPERA Domenica 8 giugno 2025 ore 11.00 Frazione Chiappera - Acceglio (CN) Un nuovo spazio espositivo prende vita tra le montagne della Valle Maira! La Mamo Educational Foundation inaugura la Vai su Facebook

