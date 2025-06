Il Carlino in festa Venerdì ospiti i simboli di cultura alluvione solidarietà e sport

Venerdì 27 giugno, Forlì si anima con il “Carlino in Festa”, un evento imperdibile dedicato ai 140 anni di questa storica testata. Tra cultura, solidarietà, sport e tematiche di attualità come economia e alluvione, ospiti e protagonisti si incontrano per celebrare insieme. L’evento, presso il porticato della Bcc Ravennate, Imolese e Forlivese, promette una serata ricca di spunti e emozioni: un’occasione unica per scoprire come il giornale si impegna nel tessuto sociale e culturale della comunità.

Economia, alluvione, cultura, solidarietà, sport. Sono tanti gli ospiti (e i temi) protagonisti dell’evento dedicato ai 140 anni del Carlino a Forlì, venerdì 27 giugno dalle 18, presso il porticato della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in corso della Repubblica, ai civici 2 e 4, a pochi passi da piazza Saffi. Cominceremo con un saluto di Giuseppe Gambi, presidente dell’istituto di credito che è partner del Carlino nel suo tour per questo speciale anniversario. Poi toccherà al sindaco Gian Luca Zattini, che sarà intervistato dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal caposervizio forlivese Marco Bilancioni sulle tematiche della città di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino in festa. Venerdì ospiti i simboli di cultura, alluvione, solidarietà e sport

