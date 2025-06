Il carico amministrativo nelle scuole è al limite si rischia punto di rottura lettera aperta dell’ANQUAP

Il peso amministrativo sulle scuole italiane sta raggiungendo limiti insostenibili, rischiando di compromettere la qualità dell’istruzione e il benessere del personale scolastico. L’ANQUAP denuncia un carico che sfiora il punto di rottura, evidenziando come le istituzioni si siano trasformate in complessi centri amministrativi a causa di un delegare esasperato dall’amministrazione centrale. È ora di intervenire per ridare senso e sostenibilità al sistema scolastico.

L’ANQUAP – Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche – ha indirizzato una lettera aperta al Ministero dell’Istruzione per segnalare le criticità organizzative che investono le istituzioni scolastiche. Nel testo, si evidenzia come queste siano state progressivamente trasformate in centri amministrativi complessi, non per scelta autonoma, ma per effetto di un delegare continuo da parte dell’amministrazione centrale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

