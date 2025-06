Il cardinale Tagle alla festa del Sacro Cuore di Gesù

Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, figura di spicco della Chiesa cattolica, farà tappa a Pescara venerdì 27 giugno 2025 alle 19 per presiedere la Santa Messa in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Un evento significativo che riunisce fedeli e devoti nel cuore del santuario della Divina Misericordia, testimonianza della profonda spiritualità e dell'impegno del porporato. La sua presenza arricchirà questa celebrazione di fede e speranza, rafforzando il legame tra la comunità e i valori cristiani.

Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle venerdì 27 giugno 2025 alle 19 sarà a Pescara per presiedere la santa messa, in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, nel santuario della Divina Misericordia in piazza Sacro Cuore. La presenza del porporato, protagonista dell’ultimo conclave come uno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sacro - cuore - cardinale - tagle

Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso, lancia una nuova iniziativa per potenziare la ricerca sulle gravi cerebrolesioni.

Rivederci ed essere riconosciuto è stata una bella sorpresa, trascorrere del tempo insieme e scambiare qualche parola, un dono immenso. Oggi ad Orvieto presenza eccezionale del Cardinale Luis Tagle, un onore assistere alla sua omelia, condividendo una Vai su Facebook

Pescara: il cardinale Tagle per il Sacro Cuore di Gesù. La messa su; Il cardinale Tagle a Pescara per la Festa del Sacro Cuore di Gesù; Il cardinal Luis Antonio Tagle sarà a Pescara per la festa del Sacro Cuore di Gesù.

Pescara: il cardinale Tagle per il Sacro Cuore di Gesù. La messa su Rete8 - Il 27 giugno a Pescara il cardinale Tagle presiederà la messa nel Santuario della Divina Misericordia che Rete8 trasmetterà domenica ... Segnala rete8.it

Cardinale Tagle: "Dilexit nos" rende più esplicite le sorgenti cristologiche delle Encicliche sociali di Papa Francesco - Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, che nella sua intervista con i media vaticani riflette anche sulla devozione al ... Secondo fides.org