Il cardinale Reina saluta i nuovi parroci | Non siate servi ma portatori di luce

Il cardinale Reina, con il suo messaggio di speranza e responsabilità, invita i nuovi parroci a essere fari di luce e compassione nella comunità. "Il Signore non vi vuole come servi, ma come portatori di luce" è un richiamo a vivere con passione e dedizione, illuminando il cammino dei fedeli. In un mondo che ha bisogno di speranza, queste parole diventano un faro guida per un servizio più umano e autentico.

"Il Signore non vi vuole come servi, ma come portatori di luce". Sono le parole del cardinale agrigentino Baldo Reina, vicario di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma, in occasione della messa nella solennità della Natività di San Giovanni Battista in cui sono stati presentati i nuovi parroci e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il cardinale Reina saluta i nuovi parroci: "Non siate servi ma portatori di luce"

