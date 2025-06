Il cardinale Crescenzio Sepe nominato socio onorario del Lions Club Napoli Host

Con grande orgoglio e reverenza, il Lions Club Napoli Host ha riconosciuto il prezioso contributo del Cardinale Crescenzio Sepe, conferendogli il titolo di Socio Onorario. In un’atmosfera di sobria festività , questa nomina celebra non solo il suo impegno spirituale, ma anche la sua dedizione al servizio della comunità . La cerimonia, svoltasi nel suggestivo Salone delle Colonne, segna un momento di grande significato per l’intera città di Napoli, avvicinando fede e solidarietà in un’unica voce.

In un clima di solennitĂ e profonda emozione, il Lions Club Napoli Host, uno dei club piĂą prestigiosi e antichi d’Italia, ha conferito il titolo di Socio Onorario a Sua Eminenza Reverendissima,  il Cardinale Crescenzio Sepe, nel corso di una cerimonia svoltasi nell’ambito del service distrettuale “La Ri-valorizzazione della SS. Annunziata di Napoli”. La cerimonia, che si è svolta presso il Salone delle Colonne del Complesso Monumentale della SS. Annunziata, è stata un momento di grande rilevanza civile e spirituale, che ha visto la partecipazione di numerose autoritĂ lionistiche, civili e religiose, insieme ai soci del Club e ai rappresentanti di altri Lions Clubs del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

