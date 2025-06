Il candidato socialista Zohran Mamdani è in testa alle primarie di New York

Il candidato socialista Zohran Mamdani si distingue alle primarie di New York, attualmente in testa con un vantaggio considerevole rispetto al favorito Andrew Cuomo. Questo giovane politico sta rivoluzionando lo scenario politico cittadino, dimostrando che la passione e l'impegno possono sfidare le grandi potenze del passato. Chi è Zohran Mamdani? Scopriamo insieme il suo percorso e cosa potrebbe rappresentare un possibile cambiamento per la Grande Mela.

All’elezione del prossimo sindaco di New York manca ancora del tempo; nel frattempo, però, il Partito Democratico sta svolgendo le sue primarie. Al momento, ad essere in netto vantaggio è il giovane politico socialista Zohran Mamdani, a dispetto del grande favorito Andrew Cuomo. Tra i due c’è un distacco talmente netto che lo stesso ex governatore dello Stato di New York ha già riconosciuto la sconfitta. Chi è Zohran Mamdani. Il candidato sindaco Zohran Mamdani Mamdani ha trentatré anni, musulmano, ed è in possesso della cittadinanza americana dal 2018. È iscritto sia al Partito Socialista Democratico che al Partito Democratico, e ha incassato l’endorsement dei due principali leader della sinistra, il senatore Bernie Sanders e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il candidato socialista Zohran Mamdani è in testa alle primarie di New York

In questa notizia si parla di: socialista - zohran - mamdani - primarie

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Il socialista anti-sionista Zohran Mamdani vince le primarie democratiche come candidato sindaco per New York City. Grandiosa notizia per Trump, un po' meno per gli altri newyorkesi Vai su X

Il 24 giugno si svolgeranno le primarie democratiche per il sindaco di New York. Il candidato socialista Zohran Mamdani sta conducendo una campagna di grande impatto e alcuni sondaggi lo danno a un passo dalla vittoria. In ogni caso, la sua campagna elet Vai su Facebook

Zohran Mamdani è in largo vantaggio alle primarie di New York; Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco; New York, clamoroso alle primarie dem per il sindaco: Zohran Mamdani 33enne di sinistra batte Cuomo.

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - Musulmano, pro pal e radicale: così può cambiare il volto della Grande Mela ... Si legge su msn.com

Zohran Mamdani, il candidato democratico a sindaco di New York, vince le primarie dem - Si chiama Zohran Mamdani, ha 33 anni, ed è a sorpresa il candidato democratico a sindaco di New York alle prossime elezioni che si terranno a Novembre. Secondo tg.la7.it