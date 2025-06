Il campo di lavanda a Usmate Velate

lavanda, un angolo di paradiso che incanta i sensi e rigenera lo spirito. Qui, tra profumi avvolgenti e colori vivaci, potrai immergerti in un’esperienza autentica e rilassante, creando il tuo bouquet aromatico da portare a casa. Non serve volare lontano: la magia della Provenza sbarca in Brianza, pronti a farvi vivere momenti indimenticabili tra i campi di lavanda. L’appuntamento è da non perdere!

Una distesa profumata e colorata dove tuffarsi. Una distesa dove realizzare anche il proprio mazzo da portare a casa e con il quale, come ci hanno insegnato le nonne, si profumano i cassetti. L’appuntamento non è in Provenza, ma a Usmate Velate, in Brianza, dove riapre la grande distesa di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

