Il caldo africano non dà tregua | aumentano temperature e afa

Il caldo africano imperversa senza sosta, portando ondate di afa e temperature record in tutta Italia. Secondo le previsioni di Marco Tarantola del Centro meteorologico lombardo, l’anticiclone africano domina ancora, garantendo giorni di stabilità e calore eccezionale. Solo sui rilievi si attendono brevi momenti di instabilità giovedì. Un ulteriore aumento delle temperature e l’intensificarsi dell’afa ci accompagneranno nelle giornate a venire, rendendo indispensabile adottare tutte le precauzioni necessarie.

Per chi si aspetta una tregua al caldo di questi giorni resterĂ deluso dalle previsioni meteo di  Marco Tarantola del Centro meteorologico lombardo. Analisi sinottica prosegue il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia, portando tempo stabile per diversi giorni e temperature decisamente superiori alle medie del periodo. Maggiore instabilità è attesa soltanto sui rilievi per la giornata di giovedì. Un ulteriore aumento delle temperature e dell'afa è possibile per il prossimo fine settimana. Mercoledì 25 giugno 2025 Tempo Previsto: nuova giornata di tempo bello e stabile sulla Lombardia, con cielo sereno ovunque e senza fenomeni da segnalare, se non il proseguimento e dell'ondata di caldo che interessa il nord Italia.