Il braccio destro di Jobs e Bezos pazzo di Inter | Questo club è famiglia

Diego Piacentini, il brillante braccio destro di Jobs e Bezos, è un vero tifoso dell’Inter, una vera famiglia. Ex dirigente di Apple e Amazon, la sua passione per i nerazzurri è contagiosa: “Quando feci installare dei Mac nella sede nerazzurra e riuscii ad incontrare Ronaldo…” La sua storia unisce tecnologia e calcio in un mix unico, dimostrando che anche i geni più innovativi possono essere grandi appassionati di calcio.

Si chiama Diego Piacentini, ha guidato Apple, Amazon ed è pazzo per la squadra di Chivu: "Quando feci installare dei Mac nella sede nerazzurra e riuscii ad incontrare Ronaldo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il braccio destro di Jobs e Bezos pazzo di Inter: "Questo club è famiglia"

In questa notizia si parla di: pazzo - braccio - destro - jobs

Venezia-Fiorentina, goal di Cande da annullare? Marelli: "C'è un tocco col braccio destro sul controllo" - Nel match tra Venezia e Fiorentina, il gol di Cande, che ha aperto le marcature al 61', è stato annullato dall'arbitro Marelli.

Vasco Rossi ha entusiasmato il popolo del Diego Armando Maradona che è accorso numerosissimo per acclamarlo. Presenti, tra gli altri, anche l'esterno destro del Napoli, Matteo Politano insieme alla moglie. Il Blasco ha fatto esplodere lo stadio sin da "Vita s Vai su Facebook

Il braccio destro di Jobs e Bezos pazzo di Inter: Questo club è famiglia; Putin sfida gli Usa: provate ad abbattere il missile Oreshnik. Kallas (Ue): non vuole la pace - Costa: “Ue unita per pace giusta, non capitolazione”; Il sicario che non esiste e il Re di Tor Bella Monaca. Chi sono i due condannati all'ergastolo per l'omicidio di 'Passerotto'.

Dal nostro inviato Filippo Conticello - Si chiama Diego Piacentini, ha guidato Apple, Amazon ed è pazzo per la squadra di Chivu: "Quando feci installare dei Mac nella sede nerazzurra e riuscii ad incontrare Ronaldo... Scrive gazzetta.it

Per Joanna Hoffman, braccio destro di Steve Jobs, Facebook vende rabbia - Per Joanna Hoffman «Facebook vende rabbia», e i leader IT «Sembrano ignoranti in merito a ciò che stanno seminando nel mondo» ... Come scrive macitynet.it